donderdag 16 februari 2017

BECARV zoekt uitbreiding in Verenigde Staten

BECARV N.V., dat apparatuur voor de farmaceutische sector ontwikkelt en produceert, bestemd voor inperking, aseptische processen en biodecontaminatie in clean rooms, mikt op groei buiten Europa, met name in de Verenigde Staten. Sinds de opstart van zijn activiteiten kan het bedrijf referenties voorleggen in België, Franrkijk, Zwitserland, Italië en Duitsland. Om op grotere schaal te kunnen produceren, is de KMO op zoek naar productiecapaciteit op Amerikaanse bodem. Naast ventilatiemodules, produceert Becarv vandaag ook complexere apparatuur, zoals de Pass Boxes voor biodecontaminatie. en uitrustingsgoederen voor clean rooms en laboratoria. De door BECARV geproduceerde hardware- en software-modules kunnen direct worden geïntegreerd in de monitoring- en controlestructuren van afgesloten prdouctieruimtes. Tot de klanten van BECARV horen grote farmabedrijven, zoals Pfizer en GSK, biotech-ondernemingen en ziekenhuizen. Meer info: 0478/68.84.69 of http://www.becarv.com.

+ 2 FOTO's