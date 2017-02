donderdag 16 februari 2017

Management buy-out bij Lerobel/Leroi Industries

Limacon N.V. (Hasselt) heeft de totaliteit van zijn aandelen in Leroi Industries N.V. en Lerobel N.V. verkocht in een management buy-out. Yannick Leroi en Chris Franck verwierven elk de helft van de aandelen. De transactie kwam tot stand na bemiddeling van SDM-Valorum Corporate Finance Group. Lerobel ging in 1938 van start als producent van artisanale spiegels en glaskaders. Sinds de jaren '80 ligt de nadruk op interne transformatie van glas voor de bouwsector, zoals de productie van isolatie- en veiligheidsglas. Het bedrijf, dat een honderdtal medewerkers telt, heeft ook eigen installatiediensten. Leroi Industries spitst zich toe op de productie-activiteiten, Lerobel focust op de commercialisatie. In het Brussel filiaal Cobelver wordt eveneens glas verhandeld. Meer info: 011/28.68.28 of http://www.lerobel.be.