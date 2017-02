donderdag 16 februari 2017

Kinnarps pakt uit met nieuwe Fields-meubellijn

Kinnarps N.V. (Wemmel) lanceert een nieuw meubelgamma, Fields genaamd, dat een oplossing biedt voor de activity-based werkplek. De modulaire reeks bestaat uit een uitgebreid assortiment sofa's, tafels, schermen en fauteuils die een actieve werkplek creëren. Dankzij het uitgebreide assortiment materialen, kleuren en accessoires, kan Fields volledig aan de wensen en smaak van de klant worden aangepast. Als modulair en flexibel systeem combineert Fields verschillende onderdelen, afhankelijk van de vereisten, voorwaarden en ruimte. Met het gamma kan men zowel gemeenschappelijke ruimtes, vergaderzalen, ruimtes in een ruimte, creatieve ruimtes of individuele werkplekken inrichten. Meer info: 02/456.0.456 of http://www.kinnarps.be.

