vrijdag 17 februari 2017

Acitiviteiten Dagvers staan in de steigers

De activiteiten van start-up Dagvers, dat focust op de verdeling van dagverse kant-en-klare biologische maaltijden, verkeren in de opstartfase. Via crowdfunding werd een startkapitaal van ruim 10.000 euro opgehaald. Aan de Italiëlei 227 te 2000 Antwerpen werden kantoren in gebruik genomen. Thans wordt werk gemaakt van de uitbouw van een netwerk van verdeelpunten in Groot-Antwerpen. Voorts zet Dagvers in op samenwerking met bedrijven die, in een toegankelijke ruimte voor hun medewerkers, het bedrijf de kans bieden een koelkast te plaatsen. De start-up is voorts bezig zijn activiteiten in een coöperatieve vennootschap onder te brengen die, naast de oprichters en grote investeerders, ook voor medewerkers, klanten en leveranciers open staat. Doel van dagvers blijft hoedanook de verduurzaming van de voedselketen, het tegengaan van voedselverspilling en aan mensen, zonder tijd om te koken, een lekker, gezond en haalbaar alternatief aan te bieden voor traditioneel kokkerellen thuis. Meer info: http://www.dagvers.org.

+ LOGO