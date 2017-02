vrijdag 17 februari 2017

Start-up Till Always in acceleratorprogramma

New media-kenner Roularta Mediatech Accelerator selecteerde Till Always B.V.B.A. (Antwerpen) voor deelname aan een achttien weken durend acceleratorprogramma om de internationalisering van het jonge bedrijf te stimuleren. Till Always biedt sinds 2013 aan nabestaanden de kans om respectvol, sereen en discreet herinneringen aan een overleden familielid, vriend of kennis "voor altijd" op een digitale gedenkplaats te bewaren. Het bedrijf werkt intussen al samen met een aantal toekomstgericht denkende uitvaartverzorgers. Met het digitale platform van Till Always.com kan een mooie, veilige en discrete gedenkpagina voor een overledene worden gemaakt. Een pagina die steeds on-line blijft en waar men ongelimiteerd foto's, video's, teksten, muziek, gesproken bijdragen, ... kan opladen, bewaren, herbeleven en beheren. Indien gewenst kan toegang worden verleend aan anderen die ook hun herinneringen met de nabestaanden willen delen. Meer info: 0474/53.53.00 of http://www.tillalways.com.