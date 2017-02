woensdag 15 februari 2017

Siewert & Kau breidt Benelux-team uit

Siewert & Kau (Bergheim), specialist op het gebied van IT-distributie en logistieke diensten, breidt zijn Benelux-team uit. Met Olivier Baak (foto) en Michael Teuiten (foto) helpen twee branche-experts vanuit de vestiging in Hengelo de activiteiten van de onderneming ondersteunen. Siewert & Kau opende in 2014 een tweede Europese vestiging in Hengelo, na Premià de Mar (Spanje).