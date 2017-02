zaterdag 18 februari 2017

Everis Belgium betrekt nieuwe kantoren in Brusselse Spastraat

Consulting-bedrijf Everis Belgium, sinds 2014 onderdeel van NTT Data gespecialiseerd in strategische business-oplossingen, applicatie-ontwikkeling, -onderhoud en outsourcing services, heeft nieuwe kantoren ingehuldigd in Brussel. Dat gebeurde in aanwezigheid van vice-premier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, Alexander De Croo, die kennis maakte met bedrijfsrobot Pepper. Het consulting-bedrijf, dat twintig jaar bestaat, vierde onlangs zijn vijfde verjaardag in België. Recent haalde Everis Belgium een contract ter waarde van 7,5 miljoen euro voor IT-services binnen bij de NAVO, waarbij in de implementatie van een ERP-systemen binnen NCI Agency wordt voorzien. De uitrol van het Enterprise Business Applications (EBA)-project voor de NAVO ging onlangs van start. Everis Belgium noteerde tijdens boekjaar 2015-2016 een omzet van nagenoeg 39 miljoen euro (+ 20%). Voor het lopende boekjaar mikt het bedrijf op 50 miljoen euro. De nieuwe kantoren van Everis Belgium bevinden zich te 1000 Brussel, Spastraat 8. Telefoon: 02/788.52.52. Telefax: 02/788.52.39. URL: http://www.everis.com.

+ FOTO + LOGO