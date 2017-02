zondag 19 februari 2017

RIS draagt IT-infrastructuurafdeling over aan EFFIX

Retail Internet Solutions N.V. (RIS, Kuurne) heeft zijn Network Operations Centre (NOC) overdragen aan EFFIX Group B.V.B.A. (Waregem). De network engineers van RIS maken de overstap naar Waregem mee. Sinds zijn oprichting in 1994 legde RIS zich toe op het ontwikkelen en aanbieden van bedrijfsspecifieke software en oplossingen voor Internet-toepassingen. Daarnaast beheerde het bedrijf ook tal van toepassingen in verscheidene datacenters in Europa. De ontwikkeling en implementatie van doeltreffende ICT-infrastructuren vereisen evenwel steeds meer gespecialiseerde kennis. Vandaar dat besloten werd de infrastructuurafdeling aan EFFIX Group over te dragen om zich in de toekomst terug te plooien op de core-business, met name de ontwikkeling van bedrijfs-software. Met zijn e-Business (CRM/ERP)- en e-Government (software voor politie- en brandweerdiensten)-oplossingen stelt RIS zich tot doel te evolueren naar een dedicated provider van bedrijfs-software voor de private sector en specifieke software voor overheden. EFFIX Professional IT Solutions, opgericht in 2002, maakte jaren terug de keuze om zich te specialiseren in ICT-infrastructuurdiensten voor de KMO. Zo levert EFFIX niet enkel hardware en servers, maar tekent het tevens voor een efficiënt mail-verkeer, veilige Internet-verbindingen, backup van data en (virtual) servers. Ook gespecialiseerde bedrijfsnetwerken horen tot het aanbod. RIS en EFFIX Group blijven in de toekomst nauw samen werken. Meer info: 056/98.00.11 of 056/32.50.27. URL: http://www.effix.be of http://www.ris.be.

