maandag 20 februari 2017

B-loved eerste Belgische relatiebureau met kwaliteitskeurmerk

Relatiebureau B-loved, onderdeel van Lifestyle Design B.V.B.A. (Turnhout), is toegetreden tot de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK). Met het certificaat voldoet B-Loved aan de hoge kwaliteitseisen die de vereniging aan zijn leden stelt. Door de toetreding van het relatiebureau kan de van oorsprong Nederlandse beroepsvereniging het kwaliteitskenmerk verder in België uitrollen. De beroepscode van de BVSK geeft bindende richtlijnen voor de gedragingen van de branchegenoten. Aangesloten bureaus moeten kunnen aantonen dat de privacy van de leden ten allen tijde gewaarborgd blijft. Ze zijn voorts verplicht om helder en eerlijk te communiceren over de kosten die voor ieder lid gelijk moeten zijn. Ook gaan de het engagement aan om inzage te verlen in de ledenverdeling (het aantal mannen en vrouwen dat staat ingeschreven). Meer info: 0474/26.37.51 of http://www.b-loved.be.

