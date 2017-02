woensdag 15 februari 2017

Vijf bedrijven genomineerd in “Foreign Investment of the Year 2017”

Flanders Investment & Trade (FIT) organiseert op 21 februari 2017 de vijfde editie van de “Foreign Investment of the Year 2017”. Genomineerden zijn Daikin, Decathlon, IVC, Sanofi en UPS.

Daikin, een Japanse specialist in airconditioning, koelsystemen en fluorchemicaliën, groeide sinds 1924 uit tot een speler van formaat. Vorig jaar investeerde de Europese tak van het bedrijf niet minder dan 25,5 miljoen in Vlaanderen, waarvan 6,6 miljoen euro in zijn European Development Center in Oostende. Niet alleen bouwt Daikin Europe er twee state-of-the-art testkamers, de grootste werkgever van Oostende werft ook 35 extra ingenieurs aan.

Sportketen Decathlon (Frankrijk) opende in 1976 in Rijsel zijn allereerste vestiging. Op een verkoopspunt in Vlaanderen was het wachten tot 1997. Sindsdien is de Franse sportketen niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In de voorbije acht jaar alleen opende Decatholon negen nieuwe winkellocaties in Vlaanderen. Daarnaast breidt de retailer momenteel ook zijn distributiecentrum in Willebroek uit. Het nieuwe gebouw wordt in april ingehuldigd. Deze investering van 7,11 miljoen kan tot honderd jobs opleveren. Daarnaast wil de sportketen nog een vijftiental nieuwe winkels openen in België en zijn er plannen om Decathlon’s logistieke activiteiten voor e-commerce in België en Nederland in Willebroek onder te brengen.

Marktleider voor vinylvloeren IVC werd in 1997 opgericht in het West-Vlaamse Avelgem en is sinds 2015 in handen van het Amerikaanse Mohawk Industries, ’s werelds grootste vloerproducent. Met een investering van 110 miljoen euro en ruim tweehonderd extra aanwervingen, wil Mohawk de marktpositie van IVC verder versterken. Zo wordt de Avelgemse site niet alleen uitgebreid, maar ook met de recentste productietechnologieën toegerust.

De Franse farmareus Sanofi neemt wereldwijd het voortouw in de gezondheidsindustrie. Om die positie te versterken, investeert het bedrijf momenteel 300 miljoen euro in zijn biotech-fabriek in Geel. Die krijgt niet alleen honderd nieuwe medewerkers, maar ook 8.000 m² extra productieruimte voor de vervaardiging van zogeheten “monoklonale anti- lichamen”. Die worden op hun beurt gebruikt als een actief ingrediënt in de nieuwste generatie biologische medicijnen. In de voorbije vijftien jaar werd ruim 900 miljoen euro in de Sanofi-site te Geel geïnvesteerd.

In meer dan 220 landen bezorgen de 440.000 medewerkers van United Parcel Service (UPS) dagelijks 18,3 miljoen pakjes en documenten. Vorig jaar kondigde het Amerikaanse bedrijf een investering van 4 miljoen euro in Vlaanderen aan. Doel? Een gloednieuw distributiecentrum in Lummen, waar zo’n 5.000 pakjes per uur zullen worden geïnvesteerd en honderd tot honderdvijftig nieuwe medewerkers aan de slag kunnen.