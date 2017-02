dinsdag 14 februari 2017

Slechts 16% zelfstandigen financieel goed voorbereid op pensioen

Slechts 16% van de zelfstandige Belgen geeft aan goed voorbereid te zijn op zijn pensioen. Bij de Franstaligen is dat zelfs maar 8%. Hoewel 28% zich zorgen maakt over zijn pensioen, heeft slechts 35% in een extra financiële bescherming voorzien ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook hier blijken opmerkelijke regionale verschillen te bestaan. Zo blijkt uit recent onderzoek van Federale Verzekering.

Terwijl 45% van de Nederlandstaligen aangeeft hiervoor de nodige voorzorgen te hebben getroffen, scoren Franstalige ondernemers met 13% beduidend lager. Globaal genomen blijkt dat Nederlandstalige zelfstandigen beter beschermd zijn dan hun Franstalige landgenoten.

Ondanks de actuele en publieke debatten rond de pensioensleeftijd, blijkt het merendeel (58%) van de zelfstandigen niet te weten wanneer men met pensioen mag. De pensioensleeftijd ligt in België op 67 jaar (vanaf 2030). De leeftijd voor het wettelijk vervroegd pensioen is nog minder gekend (78% kent deze niet). Vanaf 2030 kan vervroegd pensioen vanaf 63 jaar bij een dienstanciënniteit van minimaal 42 jaar.

Als het om het bedrag van het pensioen gaat, geeft het onderzoek eenzelfde beeld. Opvallend is dat 36% van de respondenten geen idee heeft van het bedrag. Slechts 41% kent het bedrag van het wettelijk pensioen, namelijk ongeveer 900 euro. Daarnaast geeft 82% aan minimaal 2.000 euro nodig te hebben om in zijn levensbehoeften te voorzien.

Het onderzoek peilde ook naar de reeds bestaande pensioensopbouw bij alle zelfstandigen:

- 54% doet aan pensioensparen (slechts 38% van de Franstaligen);

- 18% koos voor lange termijnsparen;

- 47% spaarde al via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (slechts 25% van de Franstaligen);

- 21% heeft een individuele pensioenstoezegging (de vroegere groepsverzekering); de overige 21% heeft geen idee.