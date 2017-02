woensdag 15 februari 2017

Vlaanderen breidt proefproject duaal leren uit

Vlaanderen breidt het proefproject duaal leren vanaf volgend schooljaar uit in een aantal scholen en bedrijven. Jongeren zullen er in 19 extra studierichtingen de kans krijgen om in het proefproject “Schoolbank op de Werkplek” te stappen. Het gaat onder meer om bakkers, kinderbegeleiders en vrachtwagenchauffeurs. Dat brengt het totaal aantal studierichtingen duaal leren op 26. De Vlaamse regering heeft de selectie van de studierichtingen goedgekeurd.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf vijftien jaar meer dan nu leren op de werkvloer, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter op de arbeidsmarkt zijn voorbereid. Het gaat om een eenvoudige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer worden verworven.

De focus ligt op arbeidsmarktrijpe jongeren of jongeren die met een kleine module of voorbereidingstraject via het duaal leren hun onderwijskwalificatie kunnen halen. Indien dat niet haalbaar blijkt, krijgen jongeren een beroepskwalificatie of deelcertificaat. Dit schooljaar was er het startschot van het proefproject “Schoolbank op de Werkbank”. Ruim dertig scholen nemen deel en de reacties zijn enthousiast, zowel van scholen als van ondernemingen.