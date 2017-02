dinsdag 21 februari 2017

A.C.R. lanceert SafeLine-gamma

A.C.R. N.V. (Lokeren), totaalleverancier van industriële reinigingsproducten en toebehoren uit de Duitse Kluthe-groep (Heidelberg), pakt uit met het SafeLine-gamma. Dat gamma biedt de klanten de garantie dat het geleverde product qua gevaarsymbool laagst geclassificeerd is. Binnen SafeLine blijft de bestaande reinigingstoepassing weliswaar behouden, maar is het geleverde product veiliger voor de gebruiker en minder belastend voor het milieu. In het gamma, dat zijn toepassing in alle mogelijke sectoren vindt, zijn inmiddels al vloerreinigers, car shampoos, sanitairreinigers, absorptie, cleaners voor de voedingssector, ontgeurders, ontvetters en toestellen beschikbaar. Meer info: 09/349.34.79 of http://www.acr-nv.be .

