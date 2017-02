maandag 13 februari 2017

Blokker wil 69 winkels in België sluiten

Blokker N.V. (Lier) wil 69 van zijn 190 winkels in België sluiten. Deze voorgenomen sluiting zou 302 jobs kunnen kosten. Als onderdeel van Blokker Holding B.V. (Amsterdam), de grootste non-food retailer van Nederland op het gebied van huishouding, wonen en speelgoed; kreunt Blokker onder de zware druk op de markt van de detailhandel van niet-voedingsmiddelen als gevolg van de sterke groei van de on-line handel en de toenemende concurrentie van zowel bestaande als nieuwe merken. In de voorbije vijf jaar kalfde de omzet van Blokker in België met 20% af, wat in de voorbije twee kaar tpt een operationeel verlies van zowat 33 miljoen euro leidde. Om zijn rendabiliteit te herstellen, tekende Blokker in 2016 een "Masterplan" uit, dat reeds deels in uitvoering is en in onder meer de vernieuwing van het productassortiment, de facelift van de winkels en de introdcutie van het concept van on-line bestelpunten in de winkels voorziet. Meer info: 0800/266.99 of http://www.blokker.be.