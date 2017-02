dinsdag 21 februari 2017

Enhesa in handen van Waterland

Investeringsmaatschappij Waterland Private Equity N.V. (Antwerpen) verwerft de controle over Enhesa N.V. (Brussel), actief in het verschaffen van juridische content omtrent milieu, gezondheid en veiligheid (EHS). Het bedrijf, gespecialiseerd in de opvolging en duiding van EHS-wetgeving, is marktleider met een productgamma van meer dan 250 verschillende jurisdicties. Het telt vijfig medewerkers, verspreid over kantoren in Brussel, Washington en Tokio. Om zijn internationale groei verder te zetten, trok Enhesa Waterland als financiële partner aan ter versterking van zijn kapitaalsbasis. De voormalige aandeelhouders nemen zich voor andere opportuniteiten buiten Enhesa aan te boren. Meer info: 02/775.97.97 of http://www.enhesa.com.