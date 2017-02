woensdag 22 februari 2017

Smart Offices opent nieuw business center in Maasvallei

Onder de naam Smart Offices opende in de Maasvallei een nieuw business center zijn deuren. Dat wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfsgebouwen van Z-Group in Dilsen-Stokkem. Smart Offices wordt overigens geleid door Vicky Zadnikar, dochter van Matty Zadnikar, voormalige eigenaar van Z-Group. Het gloednieuwe bedrijvencentrum richt zich tot startende en groeiende ondernemingen. Het biedt ruimtes met alle moderne voorzieningen, gaande van flex-plekken (1 persoon) over kantoorruimtes (8 personen) tot vergaderruimtes (tot 50 personen). De vergaderruimtes zijn toegerust met audiovisueel materiaal en click & share beamers. Smart Offices is ook aangesloten op het glasvezelnetwerk. Naast de bestaande secretariaatsondersteuning wordt het dienstenspectrum binnenkort met nieuwe services verruimd. Smart Offices bevindt zich in het industrieterrein Teutelberg te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 61-63. Telefoon: 089/82.00.00. URL: http://www.smartoffices.be.

+ FOTO