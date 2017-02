Springbok Coaching focust op gezondheidspromotie ten bate van werknemers

Springbok Coaching B.V.B.A. is een onlangs opgerichte onderneming die bedrijven bijstaat in het uitwerken van gezondheidspromotie op maat ten behoeve van de werknemers. Investeren in de gezondheid van de werknemers biedt immers uitzicht op rendementsverhoging, zo luidt het. Na een grondige screen...