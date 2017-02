woensdag 22 februari 2017

François Mary algemeen directeur van Your Nature-resort

Péronnes Invest S.A. (Antoing) heeft François Mary (foto) benoemd tot directeur van Your Nature, het ecologisch resort van de nieuwe generatie dat vanaf juli in Antoing gefaseerd zijn deuren opent. Mary was eerder werkzaam voor de Groep Disneyland Paris alsook voor hotelketen Vienna International in Praag. In zijn functie van adjunct-algemeen directeur was hij verantwoordelijk voor de start van de werking van de toekomstige bestemming van Village Nature Paris.