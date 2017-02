woensdag 15 februari 2017

PSA Group wil Opel overnemen

General Motors en PSA Group voeren momenteel onderhandelingen omtrent een eventuele overname van Opel Vauxhall door de Franse groep. General Motors geeft expliciet te kennen dat er vooralsnog geen enkele concrete reden is om aan te nemen dat de deal effectief zal doorgaan. General Motors en PSA Group werken sinds 2012 in alliantie samen binnen drie Europese projecten die beide constructeursgeroepen aanzienlijke synergieën opleveren. Beide partijen onderzoeken op regelmatige basis nieuwe expansie- en samenwerkingsmogelijkheden. Een overname van Opel door de PSA Group is daarbij momenteel één van de huidge pistes.