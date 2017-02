vrijdag 17 februari 2017

Nieuwe tax shelter voor crowdfunding van kracht

Sinds 1 februari 2017 kunnen investeerders via crowdfunding fiscaal vriendelijker in veelbelovende bedrijven investeren. Dit nieuw fiscaal instrument binnen de tax shelter-koepel moet jong en innovatief ondernemerschap stimuleren door het aanspreken van het Belgisch gezinsvermogen.

Wie vanaf februari 2017 investeert in Belgische start-ups kan op een aanzienlijke belastingsvermindering (30 of 45% ter waarde van het geïnvesteerde bedrag) in de personenbelasting rekenen.

Het crowfunding-platform zal er bovendien voor zorgen dat investeerders makkelijk aan de tax shelter-regels kunnen voldoen. Zo zullen juridische experten onder meer nagaan of de ondernemingen aan de wettelijke vereisten voldoet en reikt het de nodige belastingscertificaten uit.