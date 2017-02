vrijdag 17 februari 2017

Zes gouden tips voor betere feedback

Als je in je bedrijf de zaken goed gedaan wil krijgen, moet je het opvolgen en je mensen sturen om tot de prestatie te komen die je van hen verwacht. Je medewerkers verwachten van hun leidinggevende dat die zich uitspreekt over de manier waarop ze de dingen aanpakken. Je bereikt heel veel als je op een goede en gestructureerde manier feedback geeft op de situatie. Dat lijkt voor iedereen logisch in een omgeving waar verantwoordelijke en medewerker dagelijks samen werken. Maar ook voor mensen die nog niet aan je bedrijf gebonden zijn, maar wel voor je bedrijf willen werken, kan feedback over de manier waarop ze zich aandienen van goudwaarde zijn. VDAB start met een project waarin werkgevers aan werkzoekenden feedback kunnen geven over hun manier van solliciteren.

Sollicitatiegesprekken verkennen eigenlijk de mogelijkheid voor werkgever en werkzoekende om tot een samenwerking te komen. De grond van de zaak is dus een onderhandeling om te zien of twee partijen de vraag en het aanbod succesvol op elkaar kunnen afstemmen. Toch lijkt het dat sollicitatiegesprekken daar soms ver van af liggen. En dat kan heel uiteenlopende redenen hebben. Die zorgen er bij momenten voor dat verschillende mensen gefrustreerd uit zo’n wervingsprocedure komen. Werkgevers vinden dat ze niet de juiste kandidaten zagen, sollicitanten blijven op hun honger zitten omdat ze onvoldoende inzicht krijgen waar het goed of fout ging.

Beter worden

VDAB biedt werkgevers nu de kans om on-line feedback te geven over sollicitanten die zich kandidaat stellen voor een openstaande vacature. Met die gefundeerde mening kunnen werkzoekenden aan de slag om het bij volgende sollicitaties beter te doen. VDAB en de werkgever leren elkaar ook beter kennen, zodat er bij nieuwe voorstellen voor kandidaten nauwkeuriger kan ingespeeld worden op de specifieke noden van het bedrijf. Feedback in het algemeen, en dus ook de feedback aan kandidaten levert het liefst een meerwaarde op voor alle partijen.

We geven je zes tips voor een constructieve feedback, waar iedereen beter van wordt:

1. Ga er even voor zitten.

Hoewel het soms begrijpelijk is dat je in een opwelling eens goed je gedacht wil zeggen, is emotie geen goede leidraad om er aan te beginnen. Denk vooraf na wat je wilt bereiken met je feedback en hoe het een bijdrage kan leveren voor alle betrokkenen. Met een emotioneel beladen verhaal bereik je meestal niet wat je graag wilt.

2. Stel niet uit tot morgen wat vandaag kan.

Van uitstel komt meestal toch afstel. En daar is niemand bij gebaat. Plan je feedback kort na de gebeurtenis of het sollicitatiegesprek. Dat biedt verschillende voordelen: je geeft niet de indruk dat je na een lange tijd nog oude koeien uit de gracht haalt en de mensen die de feedback krijgen zijn er ook nog ontvankelijk voor omdat ze zich de situatie nog goed herinneren.

3. Bespreek het probleem of de situatie.

Om het met sporttermen te zeggen: speel de bal en niet de man! Onvoldoende motivatie bij een sollicitatie is een probleem in de houding van de persoon. Koppel dat dus niet aan uiterlijke kenmerken van de sollicitant. Haarkleur, geslacht, leeftijd of kledingstijl van mensen hebben niks te maken met de manier waarop ze zich voor de job aandienen. Hou je aan de feiten als je feedback geeft over een sollicitatiegesprek en geef niet de indruk dat je de persoon aanvalt om wie of wat hij naar jouw mening is.

4. Doe niet aan stemmingmakerij.

Je komt er meestal niet van af met één keer feedback geven. Het is iets wat je moet volhouden om te bereiken wat je wilt. Je zult wellicht meer dan eens het gevoel krijgen dat je de toestand waarover je feedback wil geven al eens meemaakte. Het gevaar bestaat dat je dan alle vergelijkbare situaties samen gooit en de specifieke situatie uit het oog verliest. Doe het niet, want het gaat dan niet meer op feedback, maar eerder op een afrekening lijken. Vermijd termen als “altijd”, “nooit”, “jullie”, “zij”, … Zo dwing je jezelf om het individueel en toegespitst op een concrete situatie te houden.

5. Geef feedback uit je eigen naam.

Laat beoordelingen en besprekingen over aan de mensen die effectief bij de situatie betrokken waren. Praat niet in naam van het bedrijf of van de HR-afdeling. Was je aanwezig bij een sollicitatiegesprek, bespreek dan ook concreet wat je daar meemaakte en aanvoelde. Feedback geven in naam van anderen wekt de indruk dat je het doet van “horen zeggen”. Mensen die dat ondervinden, zoeken makkelijk een uitweg of ontkennen de dingen waar naar verwezen wordt. Je inspanning resulteert niet in het effect dat je wil bereiken.

6. Positieve feedback is zeker toegestaan.

Denk er niet alleen aan om feedback te geven als je vindt dat er correcties nodig zijn. Aarzel niet om ook de goede dingen die je merkte of die je opvielen in de situatie mee te delen. Mensen krijgen ook graag een pluim en zullen zeker een inspanning doen om vol te houden waar ze waardering voor krijgen.

Meer informatie over het geven van feedback bij sollicitaties op je vacatures, vind je op vdab.be/sollicitatiefeedback.