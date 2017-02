Chris Mercier (NuScience), Frank Veranneman (Veranneman Technical Textiles), Eric Genin (Valeo), Guido Vanderstappen (Rousselot) en Patrick Dooms (Daikin)

donderdag 16 februari 2017

Daikin, NuScience, Rousselot, Valeo en Veranneman “Factory of the Future”

Ons land telt vijf nieuwe fabrieken van de toekomst: tijdens de derde editie van de “Factories of the Future Award” ontvingen Daikin (Oostende), NuScience (Drongen), Rousselot (Gent), Valeo (Ghislenghien) en Veranneman Technical Textiles (Ardooie) de titel van “Factory of the Future”, een prestigieus label dat ze drie jaar mogen behouden.

Om uit te groeien tot fabriek van de toekomst moeten de bedrijven zeven transformaties doorlopen. In totaal zijn al 265 Belgische maakbedrijven met deze transformaties begonnen, waaronder 65% KMO’s. Deze vijf nieuwe fabrieken van de toekomst investeerden de voorbije vijf jaar meer dan 110 miljoen euro in infrastructuurvernieuwing, digitalisatie en automatisering. Bovendien creërden ze een honderdtal nieuwe jobs, het bewijs dat robotisering en automatisering niet ten koste van jobs hoeft te gaan.

Sinds de start van het programma, hebben de zestien fabrieken van de toekomst in ons land liefst 500 miljoen euro geïnvesteerd. Samen tekenden ze in de afgelopen vijf jaar voor een jobgroei van 11%.