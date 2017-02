(Het B-Sprouts team met (vlnr.) ceo Hugo Hanselmann, Geert Fernhout, Florence Hoeven-Nijsen, Jurgen Coetsiers, Majorie van Kuik-Zuijdwijck en Pascal Binard) ‹ ›

donderdag 23 februari 2017

Start-up incubator B-Sprouts duwt eerste start-up programma op gang

B-Sprouts, een internationale start-up incubator en accelerator, is begin februari van start gegaan met zijn eerste start-up programma vanuit zijn kantoor in Brussel-Molenbeek. Het initiatief hanteert een sterk internationale focus. Zo komen de start-ups die aan het eerste B-Sprouts programma deelnemen, niet enkel uit Europa (België, Duitsland en het VK) maar ook uit Afrika (Kenia) en het Midden- en Verre Oosten (Iran en Pakistan). Alle leggen ze zich toe op het Internet of Things (IoT), Big Data en/of Sharing Economy. Naast zijn internationale focus, zet B-Sprouts ook sterk in op diversiteit. Voor het delen van kennis en het samen werken met start-ups kan de incubator/accelerator terug vallen op de steun van een internationale groep van mentoren, universiteit en corporate sponsors. De kantoren van B-Sprouts V.Z.W. bevinden zich te 1080 Brussel, Meelfabrieksplein 10 (2de verdieping). Meer info: 0468/11.74.00. URL: http://www.b-sprouts.be.



(Het B-Sprouts team met (vlnr.) ceo Hugo Hanselmann, Geert Fernhout, Florence Hoeven-Nijsen, Jurgen Coetsiers, Majorie van Kuik-Zuijdwijck en Pascal Binard)