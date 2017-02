donderdag 23 februari 2017

Green IT Globe stelt GIG Mobile-platform gratis beschikbaar

Software-bedrijf Green IT Globe N.V. (Lochristi), uitgever van OnzeStadApp, stelt zijn technologieplatform GIG Mobile, waarop voornoemde app draait, gratis ter beschikking van alle steden en gemeenten in binnen- en buitenland. Het platform werd gebouwd om de communicatie tussen steden, gemeenten en hun inwoners via een mobiele app te vergemakkelijken. Inmiddels zijn 29 steden en gemeenten met meer dan 180.000 applicatiegebruikers actief. Onlangs ging ook Sint-Truiden ermee aan de slag. Ruim 4.000 handelaars zijn inmiddels op het digtale platform aangesloten. Het GIG Mobile-platform was tot voor kort betalend voor gemeentebesturen. Door het gratis te maken hoopt Green IT Globe om tegen het eind van 2017 alle Belgische steden en gemeenten tot het digitale platform te laten toetreden. Meer info: 0499/504.050 of http://www.greenitglobe.com.

+ LOGO