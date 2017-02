donderdag 23 februari 2017

Festarent belandt onder vleugels Total-e

Total-e N.V. (Beringen-Paal), all-in-one leverancier van materialen en diensten voor events, beursstanden, interieur, printing en signalisatie, neemt Festarent N.V. (Haselt) over. Dat is gespecialiseerd in de verhuur van feestbenodigdheden. Met de overname vult Total-e zijn aanbod verder aan als totaalleverancier in de markt van de feestverhuur. Met licht, geluid, video en decor richt Total-e zich op de event-professional. Met standenbouw, interieurinrichting, printing en signalisatie wordt voornamelijk op KMO's en grote bedrijven gemikt. Met de toevoeging van Festarent richt Total-e zijn pijlen voortaan ook op catering-bedrijven. Door de overname van Festarent breidt Total-e, dat vooralsnog sterk aanwezig was op de Limburgse feestverhuurmarkt, zijn actieterren uit tot heel België. De activiteiten van Festarent worden naar Beringen-Paal overgeheveld. Naast Beringen, blijft een afhaalpunt in Hasselt en in Rotselaar behouden. Meer info: 011/22.16.48 of http://www.total-e.com.