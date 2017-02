donderdag 23 februari 2017

Nadruk neemt nieuwe kantoren in Beerse in gebruik

Communicatiebedrijf Nadruk B.V.B.A. heeft zijn krappe behuizing in de Patersstraat te Turnhout ingeruild voor een moderner en ruimer pand, annex productieruimte, in Beerse. Tot het dienstenspectrum horen opmaak, drukwerk, copywriting, web design, desktop publishing, branding, conceptcreatie, reclame, ... De nieuwe kantoren van Nadruk bevinden zich te 2340 Beerse, Industrieweg 9/2. Telefoon: 014/47.14.10 of http://www.nadruk.be.