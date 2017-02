zaterdag 25 februari 2017

Ford investeert 1 miljard USD in Argo AI

Ford Motor Company investeert in de komende vijf jaar 1 miljard dollar in Argo AI, een start-up gespecialiseerd in artificiële intelligentie om een virtueel bestuurderssysteem te ontwikkelen voor zijn autonoom rijdend voertuig, dat tegen 2021 is gepland, alsook voor potentiële licenties voor andere bedrijven. Argo AI werd opgericht door voormalige R&D-verantwoordelijken bij Google en Uber, met name Bryan Salesky (ceo) en Peter Rander (coo). Het zal een aantal van de meest ervaren robotici en ingenieurs van binnen en buiten Ford samen brengen. Hoewel Ford hoofdaandeelhouder van Argo AI wordt, blijft het bedrijf heel onafhankelijk werken. Argo AI zal tegen het jaareinde wellicht meer dan tweehonderd medewerkers tellen. Ze worden tewerkgesteld in het hoofdkantoor in Pittsburgh en op de belangrijkste sites in het zuidoosten van Michigan en de Bay Area van Californië. Meer info: 02/482.20.00 of http://www.nl.ford.be.