Vlnr.: Francis Callewaert, Kristof Vandenweghe, Xavier van den Bossche en Guy Neukermans

maandag 27 februari 2017

Management buy-in bij distributiebedrijf Bomedys

Kristof Vandenweghe heeft via een management buy-in (MBI) de integrale controle verworven over distributiebedrijf Bomedys N.V. (Nazareth-Eke). De operatie kwam tot stand na begeleiding door Baker Tilly Belgium en Quercus Advies & Management.

Bomedys is distributeur van baby-artikelen en (para- en dermo)farmaceutische producten voor de apotheek, de zorgwinkel, de babyspeciaalzaak en de brede retail. Het bedrijf werd begin de jaren '90 opgericht door de ouders van Xavier Van den Bossche, die in de voorbije twee jaar snel na elkaar overleden.

Zoon Xavier, in de voorbije tien jaar al co-managing director, had een carrière-switch voor ogen maar wilde het familiebedrijf wel bestendigd zien. In Kristof Vandenweghe werd een waardige opvolger gevonden met twaalf jaar ervaring in sales management en business development in de medische en baby-artikelenindustrie.

Meer info: 09/259.10.50 of http://www.bomedys.be.