vrijdag 24 februari 2017

Sylvie Bove wordt cmo bij Ellis Gourmet Burger International

Sylvie Bove wordt chief marketing officer bij Ellis Gourmet Burger International (Sint-Niklaas). De vijf jaar terug opgerichte premium hamburgerketen telt inmiddels achttien restaurants in drie landen. Bove was tot voor kort als brand marketing director werkzaam voor Yves Rocher. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in marketing en communicatie.