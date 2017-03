StoryMe gaat partnerschap met Wijs aan

Digital agency Wijs B.V.B.A. (Gent) zet met expert in on-line video-marketing StoryMe B.V.B.A. (Gent) een partnership op. Bedoeling van eerstgenoemde is de digitale verschuiving naar videocommunicatie mee vorm te geven. Volgens een Cisco-studie zal 80% van alle private Internet-verkeer in 2019 uit v...