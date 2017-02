zaterdag 25 februari 2017

De Olifant brengt Wommelgemse vestiging op nieuwe locatie onder

De Olifant B.V.B.A., groothandel in verven, pleisters en gevelisolatiematerialen, heeft zijn vestiging in Wommelgem overgebracht naar een nabijgelegen pand. In de voorbije twintig jaar groeide het bedrijf uit van een tweemanszaak tot een familiale KMO met specialisatie in bouw- en industrieverven, isolatie en aanverwante producten. De nieuwe vestiging van De Olifant B.V.B.A. bevindt zich te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 406. Telefoon: 03/3335.30.72. URL: http://www.deolifant.com.