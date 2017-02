zaterdag 25 februari 2017

Volkswagen D'Ieteren Finance-vloot neemt kaap 100.000 voertuigen

Op 13 februari 2012 richtten D'Ieteren N.V. (Brussel) en Volkswagen Financial Services de joint-venture Volkswagen D'Ieteren Finance N.V. (Kortenberg) op, kort VDFin. Vijf jaar na zijn oprichting nam de vloot van het gezamenlijk filiaal de kaap van de 100.000 voertuigen. Volkswagen D'Ieteren Finance ontstond uit de fusie van de activiteiten van D'Ieteren Lease N.V., de eerste captive verhuurder en aanbieder van verhuur op lange termijn en financiële leasing op de Belgische verhuurmarkt, en Volkswagen Bank, actief op de markt van de klassieke financiering en het ballonkrediet. Tot het merkenportfolio van VDFin horen Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, My Way, Porsche, Bentley en Lamborghini, maar ook de MAN-vrachtwagens en bussen evenals de Yamaha-motoren en -scooters. Sinds het begin biedt VDFin producten en diensten aan bestemd voor zowel professionals als particulieren (verhuur op lange termijn, financiële leasing/renting, financiering, AutoCredit). In 2014 werden de producten van Wecare (onderhoud en herstelling) en Insurance (autoverzekering voor particulieren) aan het dienstenaanbod toegevoegd. Begin dit jaar lanceerde het bedrijf Volkswagen e-Moby (elektrische mobiliteit), de producten van de financiële leasing & renting voor Yamaha en de leasing-formules voor tweedehandsvoertuigen en, tot slot, ook alternatieve mobiliteitsoplossingen. Meer info: 02/756.87.11 of http://www.vdfin.be.