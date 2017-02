vrijdag 24 februari 2017

Security van apps voor het eerst belangrijker dan beschikbaarheid

Organisaties in EMEA hechten voor het eerst meer waarde aan beveiliging van applicaties dan aan de beschikbaarheid ervan. Dat blijkt uit het “2017 State of Application Delivery”-rapport, een jaarlijks onderzoek in opdracht van F5 Networks naar de manier waarop bedrijven met applicaties omgaan. Bedrijven verwachten gemiddeld 18 applicatie-services toe te voegen dit jaar, in vergelijking met 11 vorig jaar. De belangrijkste daarbij zijn netwerk-firewalls, anti-virus en SSL VPN-oplossingen.