Van Genechten neemt Hongaarse verpakkingsfabriek van StoraEnso over

Van Genechten Packaging International (VGPI, Luxemburg) heeft met StoraEnso een princiepsakkoord bereikt omtrent de overname van de verpakkingsfabriek in het Hongaarse Komarom. De fabriek, die vorig jaar met nagenoeg honderd medewerkers een omzet van 14 miljoen euro draaide, is gespecialiseerd in he...