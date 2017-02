woensdag 22 februari 2017

Bonheiden, Kortrijk en Hasselt winnen Agoria Smart City Awards

De gemeente Bonheiden is dit jaar de winnaar van de Agoria Smart City Award. Ook vijf andere gemeentes vallen in de prijzen. Zo ontvangt Kortrijk een award voor “Smart Mobility” en Hasselt een award voor “Smart Living”. Technologiefederatie Agoria reikt sinds vijf jaar de Smart City Awards uit aan steden en gemeenten die investeren in technologische innovaties om het leven van hun inwoners te verbeteren. Ook drie Waalse gemeenten vielen in de prijzen: Houffalize, Comblain-au-Pont en Brugelette.

Bonheiden won de “Smart City Award” omwille van de uitbouw van een fietsregistratiesysteem dat met een origineel beloningssysteem wordt gecombineerd. Alle scholen kregen een speciale fiets-scanner, de kinderen een gepersonaliseerde chip in het voorwiel van hun fiets. Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten voor gebruik op de plaatselijke kermissen. In plaats van 12% fietsgebruik bij de schoolgaande jeugd, steeg het dagelijks potentieel fietsgebruik naar 62%.

Kortrijk werd gelauwerd met de Agoria Smart City Award “Mobility”. De stad focust op slimme systemen om te parkeren. Met het Shop&Go-systeem, waarvoor de Groeningestad in 2014 al een smart city award ontving, kan je een half uur gratis parkeren. Ook ondergronds worden de parkings toegerust met de nieuwste technologieën: automatische nummerplaatherkenning, cashless en ticketless en een app om op voorhand een plaatsje te reserveren. Dat maakt parkeren makkelijk, zowel voor wagens als voor fietsers.

De Agoria Smart City Award “Living” ging in het Vlaamse landsgedeelte richting Hasselt. Hasselt maakte gebruik van co-creatie voor de herinrichting van het stedelijke Kapermolenpark. Via een digitale (mobiele) applicatie die samen met o.a. CitizenLab werd ontwikkeld, konden burgers zelf ideeën voor de stadsparkvernieuwing aanbrengen en bespreken. Op die manier werd een bredere en in het bijzonder ook jongere doelgroep betrokken dan met de klassieke participatietrajecten (stadswandelingen, infovergaderingen, …) die simultaan plaats vonden.

Comblain-au-Pont werd bekroond met de Agoria Smart City Award “Energy”. De gemeentelijke pool “Smart Energy” van Comblain heeft betrekking op het gemeentehuis dat nu energie-autonoom is dankzij de installatie van een stoomturbine op de “résurgence du moulin” (een nabijgelegen plek waar een waterbron met enige kracht aan de oppervlakte komt), een systeem voor afstandsbeheer en fotovoltaïsche panelen. Voorts gaat het om LED-relighting en de ecologische en duurzame renovatie van een tweede gemeentegebouw.

Beneden de taalgrens toog Houffalize met de Agoria Smart City Award “Living” huiswaarts. De applicatie Letsgocity is de “slimme vriend” waarmee inwoners maar ook toeristen die langskomen verbinding kunnen maken met de gemeentelijke diensten en de handelaars om toegang te krijgen tot een schat aan informatie. Vandaar “Houffalize dans ma poche”. Deze mobiele applicatie maakt onder meer gebruik van geolocatie.

Brugelette en de Waalse overheidsdienst SPW, ten slotte, mogen zich een Agoria Smart City Award “Digital” rijker noemen. Objectieve en betrouwbare informatie zonder hiaten over het verkeer rond Pairi Daiza verzamelen om een doeltreffend verkeersplan op te stellen: dat hebben de SPW en de betrokken gemeenten waargemaakt door de handen in elkaar te slaan. Een Big Data-aanpak en de analyse van mobiele telefoongegevens over verschillende maanden hebben het mogelijk gemaakt om het wegverkeer nauwkeurig in beeld te brengen.