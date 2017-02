maandag 27 februari 2017

Datacenter-faciliteiten moeten toekomstbestendig gemaakt (1) Impact cloud computing noopt tot ingrepen

In 2016 hadden wereldwijde macro-trends een belangrijke invloed op de datacenter-sector. Nu cloud computing nog verder geïntegreerd is in IT-activiteiten, verschuift de aandacht naar het verbeteren van de onderliggende bedrijfskritieke infrastructuur voor bedrijven die nieuwe datavolumes willen beheersen. 2017 wordt het jaar waarin IT-professionals zullen investeren in het toekomstbestendig maken van hun datacenter-faciliteiten, om ervoor te zorgen dat ze in de komende jaren soepel en flexibel blijven. Dat althans is de mening van Vertiv, het voormalige Emerson Network Power, dat zes belangrijke infrastuctuurtrends voor datacenters waarneemt.