dinsdag 21 februari 2017

Hyundai lanceert nieuwe i30

De nieuwe Hyundai i30 wordt in eerste instantie gelanceerd in twee speciale lanceringsedities die meteen erg royaal zijn toegerust. Over enkele weken zal de volledige line-up, inclusief de basisversies, bekend zijn.

De twee speciale lanceringsedities omvatten alle mogelijke motoren die de nieuwe i30 te bieden heeft. Zo ook de gloednieuwe 1.4 T-GDi en de 1.0 T-GDi driecilinder (die in de nieuwe i20 zijn intrede deed).

De gekende 7-DCT automatische versnellingsbak met dubbele koppeling wordt ook in het aanbod opgenomen. De klant kan derhalve al kiezen uit zeven verschillende combinaties. Het finale en volledige i30-gamma zal nog meer mogelijkheden bieden.