Erwin Van Osta, gedelegeerd bestuurder Hubo België, maakt van een nieuwe omni-channel aanpak een topprioriteit voor 2017 Hubo België groeide in 2016 tien maal zo snel als de concurrentie ‹ ›

vrijdag 24 februari 2017

Hubo mikt op 20-tal bijkomende winkelpunten Focus op verdere consolidatie in Belgische tuincenter-markt

Voor het sterk expansieve Hubo blijft Brussel een witte vlek. Hoewel de DHZ-keten nooit een voorstander is geweest van city stores omwille van weinig rendement, denkt Hubo eraan de hoofdstedelijke regio in te palmen met dergelijke centra. Dit alles in combinatie met een goed uitgebouwd Click & Collect-concept. Buiten Brussel mikt de DIY-speler op nog eens 20 à 30 bijkomende winkelpunten in de komende jaren. Op e-commerce vlak pakt het retail-bedrijf in het nieuwe jaar uit met een marktplaats. Gedelegeerd bestuurder Erwin Van Osta laat er inmiddels weinig twijfel over bestaan dat hij ook binnen de consolidatie van de Belgische tuinbouwcenter-markt een rol wil spelen. De integratie van groenketen Walter Van Gastel en drie Intratuin-vestigingen hebben duidelijk de overnamehonger nog niet gestild.