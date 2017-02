dinsdag 21 februari 2017

In vier stappen naar de ideale heftruck

Gaat u investeren in een nieuwe heftruck en ziet u door het bos de bomen niet meer? Hebt u meer aan een driewiel elektrische heftruck of zou u toch beter voor de vierwielvariant gaan? Gebruikt u pallettrucks of passen stapelaars beter bij het profiel van uw magazijn? Bij de aankoop van nieuwe heftrucks zijn er verschillende aspecten waarmee u rekening dient te houden.

1. Bekijk de inrichting van de stockageruimte.

De omgeving, het vloertype en de magazijnindeling bepalen voor een groot deel de keuze van uw heftruck. In magazijnen met minder plaats ligt het voor de hand om smallere, meer wendbare heftrucks aan te schaffen, terwijl dat criterium niet van belang is bij magazijnen met een veel grotere oppervlakte. Ook het traject dat heftrucks afleggen in uw magazijn wordt door de inrichting bepaald. Wanneer u het logistieke proces wil optimaliseren, moet u daarom eerst een duidelijk plan opstellen dat de inrichting van uw stockageruimte in kaart brengt.

Tijd is geld, zorg er dus voor dat uw heftrucks slechts minimale afstanden afleggen binnen het magazijn. Organisaties die hier aandacht aan besteden, realiseren een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing. Als de route een hoge mate van standaardisatie kent, is het daarbij ook interessant om na te gaan of een investering in een Automatisch Gestuurd Voertuig (AGV) loont.

Hierna stelt u een jaarplan op met de logistieke behoeften op verschillende momenten in het jaar. Op basis van dat jaarplan brengt u vervolgens het aantal heftrucks in kaart dat u nodig hebt op bepaalde tijdstippen en welk type heftrucks u daarvoor wenst te gebruiken. Die types zijn afhankelijk van de logistieke vereisten en de specificaties van het magazijn. De breedte van de gangpaden heeft bijvoorbeeld invloed op de beweegruimte van de heftrucks. De hoogte waarop de paletten gestapeld worden heeft dan weer een impact op welke stapelaars of reachtrucks u inzet.

2. Analyseer de werkmethodes en –behoeftes.

Hoe u uw vloot van heftrucks inzet is uiteraard ook gebonden aan de specifieke werkmethodes en werkbehoeftes van de organisatie. Door duidelijke regels op te leggen kan u de veiligheid van uw medewerkers garanderen en een optimale workflow van uw team tot stand brengen. Stem de schema’s van uw werknemers zo goed mogelijk op elkaar af en ga na of het eventueel interessant is om bepaalde taken in shiften op te delen om de efficiëntie van uw heftruckvloot te verhogen. Wanneer er verschillende werknemers verantwoordelijk zijn voor de ophaling, stockage en sortering van de goederen moeten ze zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van die taken ‘s nachts in te plannen. Hierdoor stijgt de productiviteit van uw onderneming en zijn er minder heftrucks in omloop, wat de investeringskost beperkt. Maar ook een slimme invulling van de ochtend-, dag- en avondshift leidt tot een verhoogde efficiëntie.

Ook door een fleet management-systeem in te zetten, kan u de efficiëntie van uw organisatie verhogen. Die systemen zijn beschikbaar in verschillende versies, afhankelijk van de data die u wilt verzamelen. In de meest eenvoudige versie beschikt het systeem over een identificatie-apparaat dat de chauffeur herkent via een code of badge, en over een sensor die registreert of er impact, met andere woorden schade, op de heftruck wordt vastgesteld.

Meer geavanceerde fleetmanagement-systemen registreren daarnaast ook wanneer de heftruck heeft stilgestaan, waar dat was en welke route de heftruck heeft afgelegd. Dankzij die data beschikt de onderneming over een gedetailleerde uurregistratie van de chauffeurs en is een optimalisatie mogelijk van de goederenstroom mogelijk. Een onderneming kan ervoor kiezen om de rapportage van dergelijke systemen in eigen beheer te doen of ze uit te besteden aan een leverancier. Die leverancier levert dan periodiek een gedetailleerd rapport zodat de vlooteigenaar zich hierover niet moet ontfermen.

3. Stem de heftruck af op het materiaal.

Bij de zoektocht naar de juiste heftruck staan het type last en de afmeting ervan centraal. Het gewicht en de grootte hebben namelijk een directe invloed op de logistieke processen van een onderneming en de heftrucks die nodig zijn om die processen in goede banen te leiden. Afhankelijk van de typologie worden andere pallets gebruikt, en een efficiënte distributie begint al op het niveau van die pallets. Daarnaast heeft de typologie van de goederen ook invloed op de hoogte waarop er gestapeld kan worden, bepaalt het de temperatuur van het magazijn en wordt hiervoor beslist of er zaken als een kantelaar, sideshift-installatie en balenklem nodig zijn.

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de distributie van voedselwaren, maken bijvoorbeeld gebruik van een afzonderlijke laadzone om producten op pallets uit te laden, te verplaatsen en in te laden. Veelal gebruikt men hier elektrische pallettrucks. Bedrijven die zich toespitsen op de opslag en distributie van consumptiegoederen werken met kleinere SKU’s (Stock Keeping Units). Hierdoor kunnen de goederen in smalle gangen met hoge rekken gestockeerd worden en heeft de heftruck een hogere hefhoogte nodig en zijn reachtrucks, stapelaars en smallegangentrucks (VNA) een interessantere keuze.

4. Heeft u wel iedere dag van het jaar evenveel heftrucks nodig?

Als uw bedrijf te maken heeft met pieken en dalen in de vraag omdat u bijvoorbeeld werkt met een seizoensgebonden product, zal ook het aantal heftrucks die u nodig hebt fluctueren doorheen het jaar. In plaats van extra heftrucks aan te kopen die gedurende het laagseizoen stilstaan, is het beter om uw bestaande vloot optimaal in te plannen en bij piekmomenten externe heftrucks te voorzien. Zo voorkomt u om onnodig kapitaal te investeren in een vloot waarvan u bepaalde heftrucks slechts sporadisch gebruikt. In dat geval is het ook de moeite waard om te onderzoeken of u de financiering kan optimaliseren.

Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat uw bestaande vloot gedurende het hele jaar operationeel blijft, en uw bedrijf niet geconfronteerd wordt met stilstand en wachttijden als gevolg van onverwachte reparaties aan uw trucks. Door een professional in te schakelen voor het onderhoud van uw vloot, kan u die continuïteit verzekeren. U kunt hiervoor verschillende vormen van contracten afsluiten, gaande van een all-in onderhoudsovereenkomst over een periodieke overeenkomst tot een huurovereenkomst. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie past het ene dan wel het andere service-contract beter bij uw noden en wensen.

