Geert Van Impe, sales director Bus & Coach, en Marc De Baerdemaeker, managing director MAN Truck & Bus N.V.

woensdag 1 maart 2017

MAN Truck & Bus wint "Best Bus Market of the Year 2016"-award

MAN Truck & Bus N.V. (Kobbegem) heeft tijdens de "International Sales Conference" van MAN in Boedapest de "Best Bus Market of the Year 2016" weggekaapt.

Die trofee dankt de invoerder aan de verhoging van zijn marktaandeel met maar liefst 13,5% in amper drie jaar tijd, weliswaar in een kleine markt.

Meer info: 02/454.85.21 of http://www.man.be.