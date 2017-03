David Ingram, R&D-director Brussels Innovation Center P&G: “Steeds meer innovatie in ecosysteemverband” ‹ ›

dinsdag 28 februari 2017

Ecosystemen steeds belangrijker voor innovatie Procter & Gamble Consumenteninzicht en goed burgerschap andere pijlers groeistrategie producent consumentenproducten

Procter & Gamble, genoegzaam bekend als producent van iconische merken als Pampers, Dreft, Dash, Oral-B, Head & Shoulders en andere Gillette’s, is zestig jaar actief op de Belgische markt. Voor de (door)ontwikkeling van zijn merken, grijpt de multinational terug naar drie basispijlers, met name innovatie, consumenteninzicht en goed burgerschap. Opmerkelijk is dat het bedrijf de jongste tijd steeds nadrukkelijker opteert voor innovatie in ecosysteem-verband. Zo investeert Procter & Gamble dit jaar 1,5 miljoen euro in een nieuwe “consumer lounge” om nieuwe consumenteninzichten te ontwikkelen waarop in partnership zal worden ingespeeld.