Jorn Vanysacker heeft heel wat opgestoken uit zijn mislukte Rendeevoo-avontuur.

woensdag 22 februari 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan! “Doe het gewoon, er komt wel iets uit”

Je kan niet ondernemen zonder af en toe eens flink tegen een muur op te lopen. Dat is de boodschap die Startups.be en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen bij de Vlaming willen doen doordringen. Het goede nieuwe nieuws is dat een mislukking je sterker maakt, want mensen leren uit hun fouten. “Failing Forward”, een vierjarige campagne van Startups.be, die de steun geniet van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, wil het taboe rond mislukken de wereld uit helpen zodat ondernemende Vlamingen die de mist ingaan niet langer scheef bekeken worden. Jorn Vanysacker, drijvende kracht achter Rendeevoo, getuigt.

Jorn Vanysacker gaf zijn job en vriendin op om naar Londen te verhuizen en er met een vriend dating-site Rendeevoo op te zetten die de gigantische paradox in de dating-industrie zou doorbreken. “Om commerciële redenen hebben de bestaande sites er geen baat bij dat je echt iemand ontmoet,” zo luidt het.

Opzet van Rendeevoo was, vanuit een business-model perspectief, een dating-site uit te bouwen die aan de klanten een interessante en eerlijke service zou bieden. Het verdienmodel was dan ook geschoeid op de eindactiviteit, met name een succesvolle dating. Vanuit productperspectief bleek Rendeevoo - in de prototypefase weliswaar - erg succesvol omwille van de bijzonder hoge perceptie van de waardencreatie. Het eerste prototype bleek evenwel een ramp.

“Positief is dat we daar heel veel van opgestoken hebben. Doe het gewoon, er komt wel iets uit,” luidt het advies van Vanysacker.

Zoeken naar fondsen

Publieke protestacties tegen de bestaande mainstream dating-sites lagen mee aan de basis van de start-up loan die Vanysacker in Londen wist te versieren. Daarna werd een crowdfunding-campagne opgezet die volledig de mist in ging omwille van “teveel vragen en de verkeerde taal te spreken”. Een tweede campagne resulteerde dan weer in een over-funding. Het aldus gecreëerde momentum leidde ook tot de inbreng van wat privé-kapitaal.

“Toch bleef het ploeteren met de knieën onder het slijk. Ondanks een goed product bleef de market fit achterwege en kende onze start-up curve een forse dip,” zo nog Vanysacker. “Start-ups gaan op de tijdsas door een emotionele curve. Uiteindelijk leert men om te gaan met crisissituaties,” wordt daaraan toegevoegd.

Hoewel Rendeevoo op drie jaar tijd twee keer virtueel failliet was, voerde de start-up gesprekken met potentiële risicokapitaalverschaffers. Grote fout was dat telkens funding voor zes à zeven maanden werd gezocht, waardoor de focus op de kernactiviteit verloren ging. Uiteindelijk werd besloten om te pogen een half miljoen pond op te halen om de werking gedurende achttien maanden te financieren. Zoniet zou de stekker er worden uitgetrokken.

“Op een bepaald ogenblik hou je de schijn op. De start-up wereld heeft alle ingrediënten in zich voor de perfecte depressie,” heet het.

Eind september vorig jaar legde Rendeevoo de boeken neer na pijnlijke gesprekken met de onderbetaalde werknemers die puur op enthousiasme werden aangeworven.

“Tijdens het hele traject hanteerde Rendeevoo steeds een ethische koers. Zowel onze gewezen werknemers als de risicokapitaalverschaffers, die behoorlijk wat centen bij het avontuur inschoten, kunnen we nog steeds recht in de ogen kijken,” stelt Vanysacker overtuigend.

Tips

De initiatiefnemers van Rendeevoo hebben met falen leren omgaan. Getuige de tips die ze (kandidaat-)starters aanreiken.

* Verwacht gevechten met je medestichter. Zoniet verdwijnt de passie en het einddoel.

* Hanteer een duidelijke missie en streef een einddoel na. Anders hou je het niet vol.

* Niet geluk, maar planning en opportuniteiten zijn cruciaal in de aanpak. Schiet niet één pijl maar vele pijlen af om het doel te raken.

* Omring jezelf met de juiste mensen (die niet uit zijn op geld en toch voor jou willen werken).

Jorn Vanysacker is momenteel als marketing officer bij start-up Intuo actief, dat op talent management focust. Dit vanuit de stellige overtuiging alles aan te kunnen dankzij de ervaring die hij met Rendeevoo opdeed.

Op 9 maart is Jorn Vanysacker live aan het werk op de TECHSTARTUPDAY te Brussel (http://techstartupday.be).

Wil je samen het taboe doorbreken en het wetgevend kader en sociaal vangnet voor gefaalde ondernemers verbeteren,onderteken dan het manifest op metfalenenopstaan.be. Iedereen kan zijn stem laten horen. Effectief iets veranderen kan maar als we met duizenden onze stem laten horen.(Ingezonden mededeling)