woensdag 1 maart 2017

VVR heeft nieuwe ceo

De raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus V.Z.W. (VVR, Brugge) heeft Koen van den Bosch (foto) tot gedelegeerd bestuurder aangesteld. Hij neemt zijn nieuwe functie per 1 april aanstaande op. Van den Bosch was in de voorbije negen jaar werkzaam voor Thomas Cook Belgium, waarvan de jongste drie jaar als woordvoerder.Eerder was hij actief voor Jetair/TUI, BEST Trous en Travel Magazine.