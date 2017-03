donderdag 2 maart 2017

Groep Valckenier rijft label "Duurzaam Repareren" binnen

Alle vestigingen van Groep Valckenier (Aalst), concessionaris van Renault en Dacia, hebben het label "Duurzaam Repareren" behaald. In maart 2016 was Valco, het carrosseriebedrijf van de groep, één van de eerste gecertificeerde bedrijven in België. Het label geldt thans ook voor de vestigingen in Aalst, Londerzeel, Ninove, Asse-Kobbegem en Zaventem. Voor Duurzaam Repareren is Valckenier de eerste automotive groep die in zijn geheel is gecertificeerd. Meer info: 053/71.14.18 of http://www.valckeniergroep.be.

+ FOTO