donderdag 2 maart 2017

Uitgeverij 't Pallieterke houdt boekenuitgeverij boven doopvont

Uitgeverij 't Pallieterke N.V. (Antwerpen), uitgever van het genoegzaam bekende weekblad, richt een nieuwe uitgeverij op, die zich zal toespitsen op het uitgeven van boeken. De boekenuitgeverij krijgt de naam Polemos B.V.B.A. Later dit jaar zal Uitgeverij 't Pallieterke ook een videocel opstarten, dit ter ondersteuning van zowel het weekblad, uitgeverij Polemos als sceptr.net. Sceptr.net is het in december 2016 opgestarte digitale nieuwsportaal. Als gevolg van deze nieuwe activiteiten en bijhorende personeelsuitbreiding, neemt Uitgeverij 't Pallieterke zich voor in de eerste helft van 2018 zijn activiteiten in een ruimer pand onder te brengen. Meer info: 03/232.14.17 of http://www.pallieterke.net.