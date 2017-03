vrijdag 3 maart 2017

Uitgeverij 't Pallieterke versterkt ploeg

Uitgeverij 't Pallieterke heeft in het licht van de opstart van nieuwe mediaprojecten zijn ploeg gevoelig versterkt. Zo werd Jonas Naeyaert aangetrokken als hoofdredacteur van het nieuwe digitale nieuwsportaal http://www.sceptr.net, dat in december vorig jaar werd opgestart. Voor de uitbouw van de nieuwe boekenuitgeverij Polemos B.V.B.A. werd Jan Lievens als voltiijdse medewerker aangeworven. Zaakvoerder van Polemos wordt Karl Van Camp,, afgevaardigd bestuurder van 't Pallieterke N.V. en hoofdredacteur van het weekblad. Wart Van Schel, sinds 2014 in dienst van 't Pallieterke N.V. en onder meer verantwoordelijk voor marketing en sociale media, werd tot adjunct-directeur bevorderd. Hij zal optreden als overkoeplend projectcoördinator tussen de verschillende onderdelen.