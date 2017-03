donderdag 2 maart 2017

Work@Home en Plug-injobs versmelten tot TRIXXO

Dienstenchequebedrijf Group Work@Home B.V.B.A. (Hoeselt) en uitzendbureau Plug-injobs B.V.B.A. (Hoeselt) versmelten hun activiteiten binnen TRIXXO B.V.B.A. Door hun krachten te bundelen beogen de zusterbedrijven onder meer een sterke reductie van hun ecologische voetafdruk. TRIXXO biedt zijn huishoudhulpen als extra-legaal voordeel voortaan een elektrische fiets aan. TRIXXO, dat zijn hoofdkantoor in het Limburgse Hoeselt heeft, telt zeventig kantoren in Vlaanderen. Alle nieuwe huishoudhulpen en de 3.500 reeds tewerkgestelde huishoudhulpen krijgen voortaan een elektrische fiets aangeboden, inclusief onderhoud, op voorwaarde dat ze minimaal 20 uur per week inzetbaar zijn. TRIXXO bundelt zijn activiteiten onder vier pijlers, met name Home, Jobs, Skills en Care. Trixxo Home omvat de services die werken met dienstencheques, TRIXXO Jobs zet zich in voor HR-rekrutering, TRIXXO Skills focust op opleidingen en TRIXXO Care verzorgt thuiszorgdiensten. Het hoofdkantoor van TRIXXO bevindt zich te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6. Telefoon: 078/150.550 of http://www.trixxo.be.

