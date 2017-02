dinsdag 21 februari 2017

Hockeyclubs financieren deelname Europese bekercompetitie via crowdfunding

Drie Belgische hockeyclubs, met name Royal Racing Club de Bruxelles (heren), KHC Dragons (heren) en Parc Auderghem Hockey Club (dames) lanceren gelijktijdig elk een crowdfunding-campagne op het gespecialiseerde sport crowdfunding-platform RisingTrack. Bedoeling is zodoende de nodige fondsen in te zamelen om hun deelname te financieren aan de Europese bekercompetities voor clubs, respectievelijk in Eindhoven (heren) en in Letland (dames). Via RisingTrack hoopt elke club 5.000 euro op te halen om hun tornooikosten te financieren (verplaatsing, verblijf, ...). In ruil voor de giften kunnen de supporters een originele beloning ontvangen in de vorm van een ontbijt met de Olympiërs, een gesigneerde stick, een vliegtuigbiljet om de ploeg naar de Europabeker-competitie te vergezellen. De drie campagnes, die op 15 februari van start gingen, lopen gedurende 45 dagen. Meer info: 0475/440.698 of http://www.risingtrack.com.