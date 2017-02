woensdag 22 februari 2017

Copaco neemt Thinfactory over

Copaco Belgium N.V. (Erembodegem) heeft de in Zaventem gevestigde leverancier van cloud-diensten Thinfactory N.V. overgenomen. Thinfactory levert sinds 2011, via een netwerk van zo'n honderdvijftig partners, cloud-diensten aan bedrijven en organisaties. Door de overname krijgt Copaco, naast zijn infrastructuur in vijf Nederlandse datacenters, ook de beschikking over een infrastructuur in drie Belgische datacenters met de technische en commerciële ondersteuning van lokale medewerkers. De overname kadert in Copaco's strategie om oplossingen te leveren over het hele ICT-spectrum, logistieke en toegevoegde waarde-oplossingen op hardware, software en cloud-diensten. Specifiek voor cloud-diensten biedt Copaco een uniek platform aan dat zorgt voor geautomatiseerde provisioning en facturatieprocessen, met de ondersteunen van kennisspecialisten waar nodig. Meer info: 053/28.10.00 of http://www.copaco.com.