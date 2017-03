vrijdag 3 maart 2017

Nextel neemt verdeling in België op van CC4Skype

Nextel N.V. (Wommelgem), integrator van ICT-, operator- en beveiligingsoplossingen, breidt zijn portfolio uit met een verrijkende applicatie voor Skype for Business van Microsoft. Het bedrijf tekende met name een overeenkomst als verdeler voor de Belgische markt voor de multi-channel customer care-oplossing CC4Skype van het gelijknamige bedrijf uit het Nederlandse Vianen. CC4Skype geldt als een intuïtieve en complete oplossing voor het routeren en afhandelen van multi-channel klantinteracties, exclusief ontwikkeld voor Skype for Business van Microsoft. CC4Skype vult Skype for Business, het voormalige Lync, aan met een échte klantcontactfunctionaliteit, zoals het routeren van verschillende media, call back, real-time en historische rapportering, dashboard, recording, integratie met externe (CRM-)systemen, ... Bovendien biedt het ook een oplossing voor telefoniste-functionaliteiten en een chef/secretaresse-schakeling. Meer info: 03/355.12.34 of http://www.nextel.be.